Guga diz que está pronto para jogar Antes de embarcar para a Itália, nesta quarta-feira, Gustavo Kuerten demonstrou mais uma vez todo o seu entusiasmo na possibilidade de voltar a ganhar títulos importantes neste retorno à temporada européia de quadras de saibro. "Estou pronto para jogar", avisou o tenista número 1 do ranking mundial, referindo-se à recuperação física, depois de abandonar o torneio de Barcelona, em razão de uma contusão no púbis. O primeiro torneio de Guga será justamente no Foro Itálico de Roma, um Masters Series em que o brasileiro sempre jogou bem. Em três anos ganhou um título (1999 - ganhando a final diante de Patrick Rafter) foi vice campeão, em 2000 (perdeu para Magnus Norman) e semifinalista em 1998, caiu diante de Marcelo Rios. "Acho que foi muito bom ter passado estes dias no Brasil em treinamento", afirmou Guga. "Agora estou completamente sem dores e pronto para jogar o meu melhor tênis, assim como fiz em Montecarlo."