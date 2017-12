Guga diz que faltou força para lutar Cansado, depois de duas semanas e meia de muitos jogos, Gustavo Kuerten admitiu não ter encontrado forças para lutar até o fim, em sua partida diante do norte-americano Andy Roddick. Fez um bom primeiro set, mas já na segunda série sentiu que não teria forças para manter o nível técnico e acabou perdendo por 6/7 (7/4), 6/4 e 6/2, nas oitavas-de-final do Masters Series de Montreal. "Tenho de ver um lado bom, pois acho melhor estar cansado de tanto jogar, ganhando várias partidas, do que ficar só treinando", disse Guga. "Agora, pelo menos vou ter alguns dias até o início do Masters Series de Cincinnati." Guga admitiu ainda que para vencer um adversário como Andy Roddick é preciso estar 100%. Jogar todo o tempo em um alto nível técnico e não vacilar, como aconteceu no segundo set. "Quando perdi meu serviço no segundo set, senti que já não daria mais para reagir", confessou. "Perdi as energias." Apesar das reclamações na quadra com o juiz, depois do jogo, Guga estava conformado. Sentiu-se prejudicado em várias marcações, mas adiantou que é sempre assim em quadras duras, em que não ficam as marcas da bola para se tirar dúvidas. Guga e o técnico Larri Passos devem seguir nesta sexta-feira para Cincinnati, torneio também da série Masters, e que começa na segunda-feira.