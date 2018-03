Guga diz que gostaria de encarar Nadal em Roland Garros

O tenista Gustavo Kuerten afirmou nesta quinta-feira que gostaria de enfrentar o espanhol Rafael Nadal, número dois do Ranking de Entradas da ATP, em Roland Garros, torneio que marcará a despedida do brasileiro do circuito. "A gente nunca se enfrentou e acho que seria bem interessante jogar contra ele. Seria um duelo de tricampeões de Roland Garros e também um duelo de gerações", disse Guga, segundo informações da sua assessoria de imprensa. Nesta sexta-feira, Kuerten conhecerá seu adversário no torneio francês. O sorteio da chave principal está marcado para às 11h30 de Brasília e vai ser realizado no Club des Loges de Paris, dentro do complexo de Roland Garros. Guga treinou nesta quinta com o técnico Larri Passos e afirmou que espera jogar bem, independente do adversário. "Não vou ficar nervoso por causa do sorteio. Já são tantos anos, que a gente se acostuma", disse o tenista que conquistou o Grand Slam francês em 1997, 2000 e 2001.