Guga diz que só volta a jogar em março Se ainda havia alguma esperança de ver Gustavo Kuerten em ação nos torneios do início do próximo ano, ele mesmo tratou de desfazê-la. Em Florianópolis, na entrega do prêmio do Instituto Guga Kuerten, o tricampeão de Roland Garros admitiu que só poderá voltar ao circuito mundial em março, se tudo der certo na sua recuperação da cirurgia no quadril. "Pelo andar da carruagem só começo a bater bola no fim de janeiro", avisou Guga. "As competições do início do ano estão completamente fora de meus planos e possivelmente em março já poderei voltar a jogar, aos poucos." É bem provável que a volta de Guga aos torneios oficiais aconteça no dia 4 de abril, no ATP Tour de Valência, competição organizada pelo tenista espanhol Juan Carlos Ferrero. Depois, dia 11, poderia jogar o primeiro Masters Series do ano, em Montecarlo, e no dia 18, o ATP Tour de Barcelona. Todos estes torneios são em quadras de saibro. O que poderia complicar um pouco os planos de Guga seria a sua colocação no ranking, pois, sem jogar, ele está caindo a cada semana. Mas este fato parece não preocupar o tenista. "Posso ir para 60 ou 80, mas isso é indiferente. Quero voltar bem realmente e assim a tendência é de recuperar posições, voltando a ficar entre os líderes", explicou. Por ora, Guga pede paciência aos torcedores. Nos próximos dias, ele retorna aos Estados Unidos para nova fase de avaliação com o médico que o operou em setembro. "Minha vida andou um pouco monótona, pois não podia correr, nem surfar, mas já estou começando a correr um pouquinho e, aos poucos, as coisas vão melhorando", revelou o tenista, que disse estar aproveitando o tempo livre para aprender a jogar xadrez e também tem lido com uma frequência maior.