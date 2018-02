Guga diz ter iniciado nova carreira Finalista em Indian Wells na semana passada, Gustavo Kuerten espera por outra boa campanha, agora no Masters Series de Key Biscayne, em Miami. O tenista brasileiro disse que os quatro dias de preparação até a sua estréia no sábado serão suficientes para recuperar o físico e estar bem preparado. E, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Guga voltou a enfatizar o seu bom momento, pediu união entre os jogadores que buscam a criação para uma nova associação de classe e disse ainda que reza e torce pelo melhor no iminente estado de guerra dos Estados Unidos com Iraque. O atual clima de guerra ainda não afetou em nada a organização do torneio de Miami. Como o próprio Guga contou em sua entrevista coletiva, não há mudanças, cancelamentos de eventos ou qualquer coisa parecida. "Por enquanto, no circuito não há qualquer mudança no comportamento dos jogadores", disse o brasileiro. "Há sim, uma grande preocupação com o que pode ocorrer e rezo e torço pelo melhor ou, pelo menos, pelo menos pior." ?Uma nova carreira? - No tênis, Guga também torce para manter seu atual nível técnico. Ele acha que uma boa campanha em Miami seria muito proveitosa. Com a final em Indian Wells, já se colocou entre os 15 melhores do mundo e se ganhar o título em Key Biscayne - um torneio ainda mais difícil - ficaria dentro de seus atuais objetivos: o de se colocar novamente no grupo dos 10 primeiros do ranking. "Não penso em brigar pela liderança do ranking este ano", avisou Guga. "Posso dizer que estou iniciando uma nova carreira, com tudo novo, a mesma sensação de antes em buscar um lugar entre os dez e de muitos mistérios. Não sei ainda onde posso chegar. Acho que só o tempo vai poder dar a resposta certa. Há muitas coisas para descobrir neste novo momento e estou feliz com o nível em que estou jogando." A estréia de Guga em Miami já está definida para sábado, mas ele ainda sequer sabe quem será seu adversário: sairá do vencedor do jogo entre o sueco Thomas Enqvist e um jogador vindo do qualifying.