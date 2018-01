Guga doa carro para instituto Feliz da vida com o título do ATP Tour de Stuttgart, Gustavo Kuerten decidiu doar o Mercedes-Benz CLK 320, modelo conversível, que ganhou de prêmio pela conquista na Alemanha, para o Instituto Guga Kuerten, recentemente lançado em Florianópolis, com sua mãe, dona Alice, como presidente. Na primeira vez que levou o troféu de campeão em Stuttgart, Guga tinha dado o carro para o técnico Larri Passos, e agora destina à caridade. "Achei uma boa idéia, especialmente pelo fato de o IGK ter sido lançado recentemente e estar dando os seus primeiros passos", contou Guga. "Acredito que esta doação possa ser uma boa ajuda, talvez o pessoal resolva leiloá-lo e conseguir um bom dinheiro. "O IGK tem como prioridadade atender a projetos sociais para a região de Florianópolis. Tanto é que recentemente abriu inscrições para receber projetos e, depois de estudá-los e aprová-los, promete dar ajuda fiananceira para sua execução. Dona Alice, ele ita presidente do Instituto, disse na época que a entidade começava pequena, mas com perspectivas de crescer gradativamente. O bom impulso pode vir agora com esta doação. Na Alemanha, um modelo deste Mercedes está avaliado em torno dos US$ 100 mil. No Brasil, um carro desta categoria pode valer muito mais. VITÓRIA - Guga mostrou ainda bastante satisfeito com sua atuação na final de Stuttgart. Para ela, o fundamental foi sua atitude na quadra. Jogou com determinação, e soube usar seus melhores recursos técnicos para impor-se a um adversário lutador. "A cabeça funcionou bem", disse. "E com isso, todo o resto também rendeu bem." Agora, para a próxima competição do ATP Tour de Los Angeles, Guga já advertiu que seu principal objetivo será o de realizar uma boa adaptação às quadras rápidas. "Mesmo que não vá jogando até as finais no fim de semana, vou aproveitar este tempo em Los Angeles para uma boa adaptação e quem sabe estar em boas condições de lugar pelo título do Masters Series de Montreal, que será na outra semana". Enquanto isso, o técnico Larri Passos também demonstrou estar satisfeito e feliz com a campanha de seu pupilo em Stuttgart. "Gostei muito da atitude do Guga nesta semana", disse o treinador. "Mostrou muita garra e poder de superação para chegar ao título".