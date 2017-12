Guga: duas vezes número 1 Duas vezes número 1: assim Gustavo Kuerten irá aparecer nesta segunda feira nas listas de classificações da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Absoluto como líder do ranking mundial, o brasileiro irá acumular um número recorde de 4.580 pontos, colocando uma vantagem superior a 600 sobre o segundo colocado, o norte-americano Andre Agassi. Além disso, derruba também o tenista dos Estados Unidos na corrida dos campeões - em que são computados apenas os resultados da atual temporada. Vai aparecer com 670 pontos, contra 611 de Agassi. Tudo evidencia uma temporada brilhante para Guga. Até mesmo na lista dos milionários, vai aparecer como o tenista que mais ganhou dinheiro este ano. Com o cheque de US$ 400 mil que embolsou com o título de Cincinnati, é o primeiro jogador do circuito a ultrapassar este ano a barreira dos US$ 2 milhões, com exatos US$ 2,092 milhões. Este valor representa apenas os prêmios ganhos em quadras em torneios do circuito da ATP e Grand Slam. O faturamento aumenta consideravelmente com os bônus de patrocinadores, garantias pagas por torneios menores, jogos da Copa Davis, além é lógico de patrocínios e exibições. Nesta lista de prêmios da ATP, Guga já ultrapassa a casa dos US$ 11 milhões em toda a carreira. É uma soma respeitável, mas ainda longe de outras estrelas como o norte-americano Pete Sampras, o recordista em faturamento, com mais de US$ 41 milhões, que conquistou 13 títulos de Grand Slam num total de 63. O segundo milionário do circuito é Boris Becker, com mais de US$ 25 milhões, vindo em terceiro Andre Agassi com quase US3 23 milhões. Posição garantida - Com os pontos conquistados em Cininnati, Guga não sofre ameaça de perder a condição de número 1 do mundo nesta semana, mesmo tendo de defender 250 pontos do título ganho no ano passado em Indianápolis. Sua diferença de pontos é suficiente para mantê-lo tranqüilo no topo da lista por mais algumas semanas.