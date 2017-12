Guga: duelo com ex-número 1 juvenil Os dias prometem ser difíceis para Gustavo Kuerten na busca de seu primeiro título de Grand Slam fora do saibro de Roland Garros. Depois da estréia diante de Daniel Vacek, Guga terá pela frente nesta sexta-feira, por volta de 16h30, outro tenista de estilo adaptado às quadras rápidas, como as de Flushing Meadows: o dinamarquês Kristian Pless, jogador de apenas 20 anos, número 91 do ranking mundial, mas que já foi o número 1 do ranking juvenil e, inclusive, conquistou o vice-campeonato da chave de juniores do US Open de 1999. "Acho que vai ser mais um adversário que não tem nada a perder, vai entrar na quadra sem responsabilidade, como um franco atirador", disse Guga, quando soube quem seria seu adversário da segunda rodada. "Não o conheço e, por isso, o Larri foi ver o seu jogo, pois tenho certeza de que leva como vantagem o fato de já ter me visto jogar várias vezes." Kristian Pless estreou no US Open com vitória sobre o espanhol Alberto Martin por 3/6, 6/3, 6/2 e 7/5. É um jogador agressivo de um saque violento e que pode dar muito trabalho para Guga já nesta segunda rodada do torneio. Para evitar surpresas, Guga mostra-se bastante concentrado em sua preparação para este jogo. Nesta quinta-feira, treinou à tarde com o técnico Larri Passos e voltou a usar a mesma estratégia de Roland Garros, deixando o treinamento sem dar entrevistas. A idéia é manter a cabeça só no tênis, especialmente em momentos de maior ansiedade. Antes, porém, Guga revelou estar confiante em uma boa campanha no torneio, pois garante que chegou bem preparado, como nunca havia acontecido em outras participações. "Tenho muitas esperanças de ir longe, mas um Grand Slam sempre deixa algumas dúvidas", confessou. "Tenho de pensar jogo a jogo, pois nunca passei das quartas-de-final aqui em Nova York, mas tenho certeza de que com a sequência de jogos minha tendência é ir ganhando confiança." Na realidade, Guga parece ficar um pouco mais ansioso e preocupado quando tem pela frente adversários com pouco a perder, como Kristian Pless, ou mesmo Daniel Vacek, na estréia. O tenista número 1 do mundo, advertiu que já tem experiência bastante para suportar bem a pressão do favoritismo e espera usar isso para conseguir outro bom resultado. "Aprendi muito aqui no US Open nos outros anos", admitiu Guga, que deverá contar novamente com uma boa torcida de brasileiros no jogo desta sexta-feira.