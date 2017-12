Guga é 14º cabeça-de-chave no US Open O tenista brasileiro Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave número 14 do US Open, torneio que integra o circuito do Grand Slam e que divide mais de U$ 5 milhões em prêmios. O torneio tem início previsto para a próxima segunda-feira. Segundo anúncio feito nesta terça-feira pela organização, o cabeça-de-chave número 1 será o norte-americano Andre Agassi. Na seqüência, aparecem o suíço Roger Federer e o espanhol Juan Carlos Ferrero. No Feminino, a principal favorita é a belga Kim Clijsters, atual líder do ranking da WTA. Justine Henin-Hardenne (BEL) e Lindsay Davenport (EUA), serão, respectivamente, a cabeça-de-chave 2 e 3. O US Open - que será disputado por 128 tenistas - não terá as presenças dos atuais campeões. Pete Sampras não disputou nenhum torneio este ano e Serena Williams ainda se recupera de contusão. O sorteio da chave do US Open será realizado nesta quarta-feira em Nova York.