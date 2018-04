Guga é 2º cabeça-de-chave, Hewitt 1º O tenista brasileiro Gustavo Kuerten foi anunciado nesta quarta-feira como o segundo cabeça-de-chave do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2002, que será disputado entre os dias 14 e 27 de janeiro, em Melbourne Park. O australiano Lleyton Hewitt - número 1 do mundo - encabeça a lista. Em busca do terceiro título consecutivo do torneio, o norte-americano Andre Agassi é o terceiro seguido do russo Yevgeny Kafelnikov e do espanhol Juan Carlos Ferrero. Feminino - Entre as mulheres, a norte-americana Jennifer Capriati (segunda no ranking da WTA) será a cabeça-de-chave, já que sua compatriota e número 1 do mundo Lindsay Davenport, não irá disputar a competição por estar machucada. A norte-americana Venus Williams será a terceira seguida da suíça Martina Hingis e de Serena Williams. O sorteio dos confrontos será divulgado na sexta-feira pelos organizadores.