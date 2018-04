Guga é 20º cabeça-de-chave no US Open O tenista brasileiro Gustavo Kuerten será o cabeça-de-chave número 20 no US Open, que começa na próxima segunda-feira. A relação publicada nesta quarta-feira traz o suíço Roger Federer como o número 1 do torneio seguido do norte-americano Andy Roddick e do espanhol Carlos Moyá. Confira a lista dos cabeças-de-chave do US Open: 1) Roger Federer (Suíça) 2) Andy Roddick (EUA) 3) Carlos Moyá (Espanha) 4) Lleyton Hewitt (Austrália) 5) Tim Henman (Inglaterra) 6) Andre Agassi (EUA) 7) Juan Carlos Ferrero (Espanha) 8) David Nalbandian (Argentina) 9) Gastón Gaudio (Argentina) 10) Nicolás Massu (Chile) 20) Gustavo Kuerten (Brasil)