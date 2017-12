Guga é 4º cabeça-de-chave em Buenos Aires Depois da boa campanha em Viña Del Mar, Gustavo Kuerten vai enfrentar dias difíceis no ATP Tour de Buenos Aires, torneio que começa nesta segunda-feira na Argentina. O brasileiro será o cabeça-de-chave número 4, mas a competição está bem forte, com quatro jogadores entre os 20 primeiros do ranking mundial: Guillermo Coria (5º colocado), Carlos Moyá (7º), Nicolas Massu (12º) e o próprio Guga (16º). O torneio ainda perdeu David Nalbandian, que é o 8º colocado no ranking, sofreu uma lesão no tornozelo direito. Mas isso não tira o equilíbrio do quadro a ser disputado no Buenos Aires Lawn Tennis. Para Guga, o ATP Tour de Buenos Aires sempre foi um torneio marcante. Em 2001, o brasileiro festejou o título - depois de vencer José Acasuso na final - com a reconquista da liderança do ranking mundial. No ano seguinte, perdeu na primeira rodada por causa da lesão no quadril e tomou a decisão de passar pela cirurgia. Agora, Guga volta a Buenos Aires em busca de novas conquistas no saibro. O brasileiro não esconde sua simpatia por esta competição, em que, por mais estranho que possa parecer, é recebido como um grande astro - tem até fã-clube entre os argentinos. Outro brasileiro, Flávio Saretta, também disputará o torneio em Buenos Aires.