Guga é a atração na Basiléia Começa nesta segunda-feira o Torneio ATP Tour da Basiléia, na Suíça, que terá como principal destaque o brasileiro Gustavo Kueten, que deve fazer sua estréia apenas amanhã ? o adversário ainda não foi definido. A principal ausência será do norte-americano Pete Sampas, que sentiu dores no braço e desistiu de participar de competições até o final da temporada. O brasileiro não planejava participar desse torneio, mas depois de perder em quatro estréias seguidas resolveu disputar para treinar no piso de carpete.