Guga é a estrela de Barcelona Com o título conquistado em Montecarlo e a retomada da liderança do ranking mundial, Gustavo Kuerten chegou nesta segunda-feira a Barcelona como uma das principais estrelas do tradicional torneio Conde de Godo, o Open Seat, com premiação de US$ 1 milhão e 300 pontos para o campeão na lista de entradas. Guga não participará da primeira rodada e só deverá fazer sua estréia na quarta-feira, diante do vencedor da partida entre o argentino José Acasuso, número 68 da ATP, e o italiano Federico Luzzi, 180. Depois de celebrar o título em Montecarlo, Guga aproveitou o dia para descansar e recuperar a forma física. Ainda no Principado de Mônaco, na entrevista coletiva após a vitória, revelou-se preocupado com uma contusão na virilha e planejava fazer exames para determinar suas condições. A chegada de Guga a Barcelona agitou bastante o ambiente, especialmente depois dele ter se mostrado favorável a um boicote ao torneio de Wimbledon, como fizeram os espanhóis no ano passado, caso a organização do torneio não respeite o ranking mundial para determinar os cabeças-de-chave. Esta opinião de Guga fez com que se tornasse mais simpático aos espanhóis, pois estaria assim ao lado dos jogadores da Espanha, que foram os maiores prejudicados em Wimbledon no ano passado. Alex Corretja e Albert Portas lideraram um movimento de boicote ao torneio, mas só foram ouvidos por alguns compatriotas. Na terça-feira da próxima semana, os conservadores dirigentes do All England Club prometem anunciar, em Londres, os critérios que utilizarão para determinar os cabeças-de-chave no torneio de Wimbledon deste ano. É possível que aceitem utilizar o ranking como principal referência no lugar do sistema atual de os 16 cabeças serem designados por um comitê. Mas é certo que os ingleses continuarão dando ênfase aos resultados dos tenistas em quadras de grama. Guga já esteve entre os oito melhores de Wimbledon, há dois anos, quando alcançou as quartas-de-final.