Guga e Agassi já têm vaga no Mundial Gustavo Kuerten e Andre Agassi são os dois únicos tenistas já oficialmente classificados para o Masters Cup de Sydney, segundo os cálculos da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Tanto o brasileiro como o norte-americano já acumularam pontos suficientes para estarem entre os oito melhores jogadores da temporada que disputarão o Mundial, de 13 a 18 de novembro, na Austrália. Curiosamente, Guga e Agassi fizeram a final da última edição do Masters Cup, em Lisboa, no ano passado. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor e conquistou o título. Pelas regras da ATP, os sete melhores jogadores da temporada de 2001 disputarão o Mundial de Sydney. A oitava vaga é reservada para um campeão de Grand Slam que esteja entre os 20 primeiros colocados do ranking. Por enquanto, este lugar é do croata Goran Ivanisevic - conquistou o título de Wimbledon -, mas ele precisará manter-se entre os 20 para ter confirmada a classificação. Caso contrário, o 8º melhor jogador na corrida dos campeões será chamado. Com uma temporada brilhante, Guga confirmou sua classificação com quase quatro meses de antecedência. Afinal, ele conquistou seis títulos este ano, sendo um Grand Slam (Roland Garros) e dois Masters Series (Montecarlo e Cincinnati), além de ter vencido em Buenos Aires, Acapulco e Stuttgart. Agassi garantiu sua vaga com um impressionante início de temporada. Para começar, ganhou o título do Aberto da Austrália (o primeiro Grand Slam do ano). Depois, conquistou, em semanas consecutivas, os troféus dos Masters Series de Indian Wells e Miami. Recentemente, também foi campeão do ATP Tour de Los Angeles.