Guga e André Sá perdem nas duplas A dupla brasileira titular da Copa Davis, Gustavo Kuerten e André Sá, não deu sorte no ATP Tour de Buenos Aires e caiu logo na partida de estréia. Eles perderam na noite desta quarta-feira para os argentinos David Nalbandian e Lucas Arnold, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3. Foi um jogo bem equilibrado, com quase três de horas de duração. André Sá já tinha sido eliminado na chave de simples do torneio, mas Guga ainda está na disputa. Nesta quinta-feira, ele enfrenta outro brasileiro, Flávio Saretta, a partir das 19h30, em busca de uma vaga nas quartas-de-final.