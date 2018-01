Guga e André Sá vencem nas duplas Depois das boas estréias no torneio de simples, ontem, Gustavo Kuerten e André Sá também foram bem juntos e venceram nas duplas, nesta quarta-feira, no Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Os dois tenistas brasileiros ganharam com facilidade dos argentinos Martin Garcia e Martin Rodrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. ?Esse resultado até me surpreendeu. Não tivemos nenhum momento de bobeira, mantivemos a concentração. Essa pode ser uma boa opção para a Davis?, afirmou Guga, lembrando que os dois podem formar a dupla do Brasil no confronto com o Canadá, de 20 a 22 de setembro, no Rio de Janeiro, na repescagem da Copa Davis. Essa é a segunda vez neste ano que Guga e André Sá disputam uma chave de duplas no circuito profissional. No torneio de Mallorca, na Espanha, em abril, eles perderam na semifinal para o austríaco Julian Knowle e o alemão Michael Kohlmann, por 6/2 e 6/1. Os seus próximos adversários na Costa do Sauípe serão os australianos Jordan Kerr e Nathan Healey, que passaram pelos brasileiros Daniel Melo e Ricardo Schlachter por 6/1 e 6/3.