Guga é bicampeão em Stuttgart O tenista brasileiro Gustavo Kuerten conquistou neste domingo, o bicampeonato do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, ao derrotar o argentino Guillermo Cañas por 3 sets a 0 - praciais de 6/3, 6/2 e 6/4. Guga voltou a apresentar um tênis de alto nível e não deu chances ao adversário, e manteve a escrita de nunca ter perdido para o argentino. Com a partida de hoje, os dois já se enfrentaram cinco vezes. Guga teve um desempenho irrepreensível neste torneio, quando perdeu apenas dois sets - um contra Nicolas Lapenti nas quartas-de-final e outro contra o checo Jiri Novak, nas semifinais. Com a vitória de hoje, Guga chega ao seu quinto título na temporada, em 10 torneios disputados. Se torna ainda, o tenista com o maior títulos no ano. Tem um a mais que o espanhol Juan Carlos Ferrero. O primeiro título de Guga em Stuttgart foi em 98.