Guga é campeão após 13 meses Depois de um jejum de 13 meses, Gustavo Kuerten voltou neste domingo, a comemorar um título no circuito mundial. Num jogo muito equilibrado, decidido em quase três horas e meia de duração, o brasileiro venceu o argentino Guillermo Coria por 2 sets a 1, na final do Brasil Open - torneio da ATP realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. As parciais da partida foram 6/7 (7-4), 7/5 e 7/6 (7-2). O último título de Guga aconteceu em agosto de 2001, em Cincinnati, nos Estados Unidos. Além de voltar a saborear um título, Guga tem outro motivo para se alegrar. Com a vitória deste domingo, ele deverá subir para a posição de número 40 no ranking de Entradas. Hoje é o 55º. Na Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho apenas na atual temporada - Guga deverá subir perto de 36. Esta será a amior recuperação do brasileiro no ranking desde o início de maio, quando começou a despencar. "É um alívio, uma alegria muito grande finalmente conquistar um título de novo, ainda mais no Brasil", vibrou Guga. "Salvei um match-point, estava quase 50 graus aqui (na verdade estava 40 graus), quer dizer, não teria uma novela mais emocionante do que o jogo de hoje", contou o brasileiro, que soltou um grito de desabafo. No primeiro set, Guga quebrou o saque de Coria logo no segundo game, mas também teve seu saque quebrado no game seguinte. No quarto game, o catarinense conseguiu nova quebra, fazendo 3/1 e confirmou em seguida para chegar aos 4/1. No sétimo game, o argentino reagiu, aproveitou o break point e chegou aos 3/4. No tie break, Coria foi melhor e fechou o desempate por 7/4. Guga viveu uma situação delicada no início da segunda série, quando o adversário teve um break point no quarto game. O catarinense conseguiu se recuperar e no game seguinte também chegou ao break, mas também falhou no momento decisivo. A nova oportunidade foi aproveitada pelo brasileiro no 11º game, quando Guga quebrou o saque do argentino, fazendo 6/5. Depois, foi só sacar para vencer o segundo set. Empolgado, Guga iniciou melhor o terceiro e decisivo set, conseguindo nova quebra logo no primeiro game. Ele teve chance de aumentar bastante a vantagem no sétimo game, quando acabou desperdiçando um break point. O argentino ressurgiu no jogo com a quebra no oitavo game, quando empatou em 4/4. No nono game, Coria teve um match point e não conseguiu fechar o jogo. Melhor para Guga, que voltou com tudo e não desperdiçou mais chances. No tie-break, ele conseguiu a revanche do primeiro set e faturou por 7/2.