Guga é campeão do Tênis Espetacular Gustavo Kuerten fez a festa que queria no Ginásio do Ibirapuera. Diante de uma torcida animada, Guga conquistou o título do Tênis Espetacular, ao vencer o argentino Juan Ignacio Chela, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.