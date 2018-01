Guga é campeão em Buenos Aires O brasileiro Gustavo Kuerten venceu o argentino José Acasuso por dois sets a zero - parciais de 6/1 e 6/3 e conquistou o título do Torneio de Buenos Aires - o primeiro da temporada 2001. O brasileiro não encontrou nenhuma dificuldade para vencer o jovem argentino, de apenas 18 anos. Logo na primeira jogada da partida, Guga deu uma mostra: abriu o jogo com um ace. Daí para frente, não encontrou resistência. Há menos de dois meses, Guga chegou ao topo do ranking ao vencer o Master de Lisboa.