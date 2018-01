Guga é campeão na Nova Zelândia Primeira semana de jogos, primeiro título. Não poderia ter sido mesmo melhor o início de temporada de 2003 para Gustavo Kuerten que se reencontrou com os grandes momentos, ao erguer o troféu de campeão do ATP Tour de Auckland, derrotando na final do eslovaco Dominik Hrbaty, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5. Com esta vitória, Guga não só recupera a confiança em seu jogo, ganha perspectivas de realizar um ano brilhante, como também deve voltar a figurar entre os 30 primeiros do ranking mundial, a partir de segunda feira. No jogo, Guga não deixou dúvidas de sua recuperação e aplicou seus golpes com a conhecida eficiência, praticamente não dando chances para o adversário. Este foi o 18º título da carreira de Guga, sendo o 8º em quadras rápidas.