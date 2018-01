Guga é campeão pela 3ª vez no ano Com outra atuação impecável, Gustavo Kuerten mostrou porque é o número 1 do tênis mundial e justificou a fama de o novo "rei do saibro" ao vencer o marroquino Hicham Arazi por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/2 e 6/4 e conquistar o título do Masters Series de Montecarlo - o terceiro nesta temporada. Este é o 13º troféu na carreira de Guga, que a partir desta segunda-feira passa a ocupar novamente a liderança do ranking mundial. Pela vitória em Montecarlo, Guga não só embolsou um polpudo cheque de US$ 400 mil, como também soma 500 pontos para o ranking mundial e outros 100 para a corrida dos campeões, lista em que o brasileiro irá aparecer na vice-liderança, com 219 pontos, atrás apenas do norte-americano Andre Agassi. Na final deste domingo, Guga dominou a partida desde o início. Seu único descuido foi terceiro set, quando sacava para fechar o jogo e, aparentemente, um pouco ansioso com a proximidade da vitória, acabou cedendo seu serviço. Guga não se abalou com esta falta de atenção. Logo recuperou o domínio do jogo e venceu com categoria. Nos três sets, o brasileiro sempre esteve à frente. Na primeira série houve várias quebras de serviço, depois na segunda, Guga já saiu em vantagem, repetindo a história no terceiro set. Eis os 13 títulos conquistados até hoje por Guga: 1997 Roland Garros - saibro - Guga venceu Sergui Bruguera. 1998 Stuttgart - saibro - Guga venceu Karol Kucera; Palma de Maiorca - saibro - Guga venceu Carlos Moya. 1999 Montecarlo - saibro - Guga venceu Marcelo Rios; Roma - saibro - Guga venceu Patrick Rafter. 2000 Santiago - saibro - Guga venceu Mariano Puerta; Hamburgo - saibro - Guga venceu Marat Safin; Roland Garros - saibro - Guga venceu Magnus Norman; Indianápolis - rápida - Guga venceu Marat Safin; Lisboa - rápida - Guga venceu Andre Agassi. 2001 Buenos Aires - saibro - Guga venceu José Acasuso; Acapulco -saibro - Guga venceu Galo Blanco; Montecarlo - saibro - Guga venceu Hicham Arazi.