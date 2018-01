Guga é confirmado número 1 Com um número recorde de pontos acumulados (4.645), Gustavo Kuerten confirmou sua condição líder do ranking mundial, conforme lista divulgada nesta segunda-feira pela manhã, pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), em Ponte Vedra Beach, nos Estados Unidos. Guga está agora com 375 pontos de vantagem sobre o russo Marat Safin - defende 300 esta semana em Barcelona, torneio que não joga por contusão - e 1.015 à frente do terceiro colocado, o norte-americano Andre Agassi. Guga assume também, pela primeira vez na temporada, a condição de vice-líder da corrida dos campeões - classificação que computa apenas os pontos obtidos este ano - e a tendência é a de passe a brigar em 2001 com o norte-americano Andre Agassi pela liderança. O duelo Guga x Agassi já começa pelo número de títulos conquistados na atual temporada, ambos com três troféus. O brasileiro ganhou Buenos Aires, Acapulco e Montecarlo, enquanto o norte-americano venceu o Aberto da Austrália, Indian Wells e Ericsson Open. Nesta semana, os dois estarão em quadra, só que em torneios diferentes. Guga joga em Barcelona, enquanto Agassi lidera a chave de Atlanta e o norte-americano espera comemorar os seus 31 anos no próximo domingo, com mais um título. Enquanto isso, o tenista brasileiro joga em Barcelona sob expectativa. Disse em Montecarlo que sente dores na virilha, mas que conhece bem o seu corpo. Vai esperar para ver o que acontece, mas já advertiu se sentir que é hora, pára até recuperar-se da lesão. Ranking mundial - Entradas 1- Gustavo Kuerten Brasil 4.645 2- Marat Safin Rússia 4.270 3- Andre Agassi EUA 3.630 4- Pete Sampras EUA 2.840 5- Magnus Norman Suécia 2.635 6- Yevgeny Kafelnikov Rússia 2.605 7- Lleyton Hewitt Austrália 2.575 8- Patrick Rafter Austrália 2.225 9- Tim Henman Inglaterra 2.020 10- Juan Carlos Ferrero Espanha 2.000 Brasileiros 100- Fernando Meligeni Brasil 409 118 - Alexandre Simoni Brasil 352 125- André Sá Brasil 316