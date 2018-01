Guga é eleito o melhor de junho Fora do Torneio de Wimbledon, Gustavo Kuerten deve perder a liderança do ranking mundial, pois tanto Andre Agassi quanto Marat Safin estão conseguindo bons resultados na competição em Londres. Mas, nem por isso, Guga deixa de ser lembrado. Nesta terça-feira, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) escolheu o brasileiro como o jogador do mês de junho, por causa do tricampeonato de Roland Garros. No comunicado da ATP, Guga acentua a importância de sua recente conquista em Paris e promete muito mais ainda para este ano. "Ainda estou curtindo o tricampeonato de Roland Garros, principalmente agora com este prêmio da ATP", afirmou o brasileiro. "Estou treinando forte para tentar merecer novas nomeações nos próximos meses, o que comprovaria minha atual boa forma." Guga só voltará jogar no circuito dentro de duas semanas, no ATP de Stuttgart, na Alemanha, em quadras de saibro. Depois, ele segue para o circuito norte-americano de quadras rápidas, jogando em Los Angeles, Montreal, Cincinnati, Indianápolis e no US Open, em Nova York.