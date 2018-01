Guga é eliminado em Barcelona O tenista Gustavo Kuerten foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas-de-final do ATP de Barcelona, ao ser derrotado pelo espanhol Juan Carlos Ferrero, por dois sets a zero. Guga perdeu com parciais de 6/4 e 6/4. Na semifinal, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o russo Marat Safin e o argentino Gaston Gaudio, que jogam em seguida. A vitória de Ferrero desempata a série de confrontos entre os dois tenistas. Agora, em cinco jogos, o espanhol venceu três. Na outra semifinal, Carlos Moyá vai enfrentar o argentino Agustin Calleri. Moyá garantiu sua vaga ao derrotar o russo Nikolai Davidenko por 6-3 e 6-4. Calleri passou pelo espanhol Tommy Robredo em três sets: 6-7 (1-7), 6-4 e 6-4. As semifinais serão disputadas neste sábado.