Guga é eliminado em Buenos Aires Não deu para Gustavo Kuerten. Diante de um adversário da qualidade do espanhol Carlos Moyá, Guga desperdiçou muitas chances para vencer o primeiro set, e acabou sendo eliminado da Copa AT&T, o ATP Tour de Buenos Aires, ao perder para o tenista espanhol por 7/6 (10/8) e 6/1, neste sábado, em jogo das semifinais. "Acho normal perder para um jogador como o Moyá, número 4 do ranking mundial e que vem de bom ritmo no saibro", justificou Guga. "O primeiro set foi decisivo, tive muitas chances e como não consegui aproveitá-las, perdi a confiança e a minha motivação também caiu." Guga teve realmente chances de mudar a história da partida. No primeiro set saiu com vantagem de 2 a 0, chegou a sacar para fechar a série com 5 a 4 e no tie-break, o brasileiro teve dois set points, com 6 a 4 de vantagem. Não aproveitou e perdeu por 10 a 8. Apesar da nítida queda de rendimento no segundo set, Guga não admitiu que tenha sentido cansaço, por causa da exigente semana que teve em Buenos Aires. "Numa semifinal de um torneio como este, o nível é muito alto, joguei contra o favorito ao título e o Moyá não me deu qualquer oportunidade de reagir", disse Guga. "Fiquei até meio acuado, pois ele não errou mais nada e nem me deu chance de respirar. O Moyá esteve perfeito e não me deixou voltar na partida." Agora, Moyá vai decidir o título do ATP Tour de Buenos Aires diante do argentino Guillermo Coria, que eliminou seu compatriota Gaston Gaudio por 6/3, 1/6 e 6/3, neste domingo, às 14 horas, enquanto Guga vai para o México disputar o ATP Tour de Acapulco, com US$ 800 mil em prêmios.