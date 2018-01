Guga é eliminado em Hamburgo O sonho do título em Hamburgo terminou para Gustavo Kuerten. Nesta sexta-feira, o brasileiro foi derrotado por 2 sets a 1 pelo suiço Roger Federer, nas quartas-de-final do torneio. As parciais foram 6/0, 1/6 e 6/2, em 1h26 minutos. Na próxima rodada, o suiço vai enfrentar o vencedor do confronto entre o bielo-russo Max Mirnyi e o francês Julian Boutter que jogam ainda hoje. O jogo começou de forma atípica e Guga foi completamente dominado no primeiro set, quando não conseguiu ganhar nenhum game. Federer fechou a série com incríveis 6/0. No segundo, Guga voltou melhor e por pouco não devolve o placar. Mesmo assim, foi muito bem e venceu por 6/1. O terceiro e decisivo set começou muito equilibrado, mas o suiço começou a consolidar sua vantagem a partir do terceiro game, quando quebrou o serviço de Guga. Sem confiança, o brasileiro ainda tentou uma reação, mas não foi o suficiente. Guga parte agora para Roland Garros, onde busca o tetracampeonato. O torneio francês, que integra o circuito Grand Slam, começa no dia 27 de maio.