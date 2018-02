Guga é eliminado em Las Vegas, mas passa por teste físico Gustavo Kuerten perdeu o seu segundo jogo pela fase de round robin do Torneio de Las Vegas, ao cair, desta vez, diante do checo Jan Hernych, por duplo 6/4, e está eliminado da competição. Mas o brasileiro passou pelo teste: seu físico suportou bem três partidas de simples e uma de duplas e, pelo menos aparentemente, não revelou estar sofrendo com dores no quadril ou mesmo com sérios problemas de movimentação. Guga ainda segue na competição pela chave de duplas. Ao lado do paraguaio Ramon Delgado passou pela primeira rodada com vitória sobre o norte-americano Tripp Philips e o australiano Stephen Huss, por 6/3 e 7/6 (7/3). Agora, a equipe sul-americana desafiam um time favorito, formado pelos checos Frantisek Cermat e Jaroslav Levinski. No jogo diante de Hernych, Guga teve um bom começo. Chegou a ter vantagem de 3 a 1. Mas ainda sofreu com a irregularidade e alguns erros que denunciam sua falta de ritmo em partidas de alto nível. No segundo set, o brasileiro chegou a estar perdendo por 5 a 2, reagiu ao marcar 4 a 5, mas o adversário não desperdiçou a sua segunda chance de fechar o jogo. Tricampeão de Roland Garros, o atleta catarinense, que já havia perdido na estréia no Grupo 4 para o alemão Benjamin Becker (6/4 e 6/3), volta a atuar em partidas de simples no meio da próxima semana no Masters Series de Indian Wells, nos Estados Unidos. Apoio do número um Classificado para as semifinais do Torneio de Dubai, Roger Federer revelou seu apoio à volta de Gustavo Kuerten ao circuito. Numa entrevista à agência DPA, o tenista número 1 do mundo fez até uma ironia; ?Espero que Guga não volte só para me vencer?, disse entre risos e consciente de seu recorde negativo com o brasileiro de duas derrotas em três partidas. Federer acha que grandes nomes devem fazer parte do circuito e comentou que gostaria também de ver nas quadras jogadores como Marcelo Rios e Patrick Rafter. ?Quando alguém como Guga, que já foi número 1 do mundo e ganhou tantos Grand Slams é preciso confiar e dar uma chance a ele?, disse o suíço. Faz muito tempo que não o vejo. Sei que já fez outra tentativa de voltar, mas teve problemas físicos. Estou ansioso pela oportunidade de encontrá-lo em algum torneio.? Rafael Nadal, eliminado nas quartas-de-final em Dubai, também mostrou-se otimista com a volta de Guga. ?Espero que ele possa voltar a jogar em grande nível. É um dos jogadores mais carismáticos que vi nos últimos tempos e confio nas suas chances de jogar bem?, comentou o espanhol.