Guga é eliminado em Long Island Bem que Gustavo Kuerten tentou variar o jogo, buscou alternativas, mas o marroquino Younes El Aynaoui estava numa noite infernal e derrotou o brasileiro por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, nas quartas-de-final do ATP Tour de Lond Island. Esta foi a primeira derrota de Guga, em três partidas, para o marroquino. O jogo foi bastante equilibrado. E como bem lembrou o técnico Larri Passos, se Guga tivesse aproveitado um dos dois break points - oportunidades de quebra de serviço do adversário - logo no primeiro game do jogo, a história desta partida provavelmente teria sido bem diferente. Depois, o brasileiro não teve mais chances. El Aynaoui teve um índice incrível de aproveitamento de primeiro serviço, em 73%. Os melhores jogadores da história neste fundamento, como o sueco Stefan Edberg, costumavam mostrar 65% de aproveitamento. Diante disso, Kuerten não encontrou opções para conquistar um bom resultado. Neste fim de semana, Guga já estará treinando em Flushing Meadows, a poucos quilômetros do torneio de Long Island, onde na segunda-feira começa o US Open.