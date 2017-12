Guga é eliminado em Montreal Sem encontrar condições para manter o bom nível técnico do primeiro set da partida e perturbado por marcações dos juízes no terceiro, Gustavo Kuerten perdeu para o "exterminador" de números 1, o norte-americano Andy Roddick, por 2 a 1, parciais de 6/7 (7/4), 6/4 e 6/2, caindo nas oitavas de final do Masters Series de Montreal. O jogo confirmou que a mais nova revelação do tênis dos Estados Unidos, de apenas 18 anos, merece toda a atenção e a expectativa de transformar-se no sucessor de Andre Agassi e Pete Sampras. Guga fez um primeiro set impecável. Apresentou um índice incrível de aproveitamento do primeiro saque - 70% -, e mostrou que poderia ter levado a melhor nesta partida. Jogou um bom tie break, venceu por 7 a 4, mas não conseguiu manter o mesmo nível de jogo. Parece até que Guga estava cansado mentalmente, enquanto Andy Roddick renovava sua motivação para vencer mais um número 1 do mundo em sua ainda recente carreira, pois está no primeiro ano de profissionalismo. Por sua habilidade e determinação em derrotar gigantes, já merece ser chamado de o "exterminador". Guga foi o quarto líder do ranking a cair diante deste norte-americano, depois de Marcelo Rios e Pete Sampras (no Ericsson Open, em Miami) e Carlos Moya, na rodada anterior, em Montreal. Sem encontrar alternativas para superar o violento serviço de Roddick, Guga teve poucas chances de quebra. No primeiro set, venceu precisando de um tie break; no segundo, não teve sequer um break point a seu favor; e no terceiro conseguiu, pela primeira vez no jogo, um game no serviço do adversário, mas logo a seguir cedeu o seu, abrindo a chance para Roddick sacar para o jogo. Com saques, quase sempre acima dos 200 km/h - e que chegou a alcançar 233 km/h no último game da partida -, Roddick foi mesmo um adversário difícil para Guga. O tenista brasileiro ainda sentiu-se prejudicado por algumas bolas duvidosas no terceiro set. Reclamou de dois saques que teria saído, mas numa quadra rápida e com bolas tão próximas a linha, o juiz de cadeira não tinha muitas alternativas a não ser confirmar a determinação do fiscal de linha. Esta foi uma das poucas derrotas de Guga em 2001, mas mostra que continua mais vulnerável nas quadras rápidas. Neste piso, perdeu para Greg Rusedski no Aberto da Austrália; caiu no Masters Series de Indian Wells para Jan-Michael Gambill; e também nas primeiras rodadas do Masters Series de Miami, o Ericsson Open, para o sueco Thomas Johansson. Semana passada esteve nas semifinais de Los Angeles, perdendo para Andre Agassi. No saibro, as derrotas de Guga foram mais raras e uma delas em rodada bem avançada, como a final de Roma, diante de Juan Carlos Ferrero e, excepcionalmente, o brasileiro caiu também na estréia do Masters Series de Hamburgo, diante do bielo-russo Max Mirnyi. Outra derrota este ano foi para Lleyton Hewitt na Copa Davis em Florianópolis. Agora, Guga segue para os Estados Unidos, onde na próxima semana disputa do Masters Series de Cincinnati.