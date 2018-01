Guga é eliminado em Palma de Maiorca Depois de quatro vitórias na semana que marcou sua volta às quadras, Gustavo Kuerten não conseguiu repetir suas boas atuações e foi eliminado nas quartas-de-final do torneio de Palma de Maiorca pelo argentino Gaston Gaudio por 7/5 e 6/0. O resultado do segundo set poderia sugerir qualquer tipo de problema físico em Guga. Mas, na realidade, o tenista brasileiro acabou não encontrando mais o seu jogo, por falta de concentração, prejudicado pelas nada agradáveis condições do tempo. A temperatura, que nos últimos dias rondou os 30 graus centígrados, caiu vertiginosamente para oito graus. O jogo, com 36 minutos de duração no primeiro set e 20 no segundo, foi disputado sob uma garoa fina e irritante. No primeiro set, o equilíbrio marcou a série. Nos momentos decisivos, porém, Gaston Gaudio - que conquistou o título do ATP Tour de Barcelona, semana passada - aproveitou uma chance de quebra de serviço e ganhou o set por 6 a 5. Depois disso, Guga não impôs mais resistência e teve até de colocar um agasalho para suportar o vento frio na quadra central de Palma de Maiorca. Neste sábado, Guga volta à quadra para as semifinais de dupla. Ao lado do mineiro André Sá enfrenta Michael Kohlmann, da Alemanha, e Julien Kowles, da Áustria. Depois, o tenista vai para Roma.