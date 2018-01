Guga é eliminado em Roland Garros Com um jogo muito abaixo do esperado, o tenista Gustavo Kuerten perdeu para o espanhol Tommy Robredo por 3 sets a 1 nesta segunda-feira e foi eliminado nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. Jogando de forma irregular - alterandos momentos muito bons com erros primários - Guga fecha de forma decepcionante sua campanha naquele que é seu mais importante torneio no saibro da temporada. Robredo - que na rodada anterior havia eliminado o australiano Lleyton Hewitt - venceu com parciais de 6/4, 1/6, 7/6 (7-2) e 6/4. Nas quartas-de-final, Robredo vai enfrentar o espanhol Albert Costa, que também nesta segunda, derrotou o francês Arnaud Clement.