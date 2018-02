Guga é eliminado em Roland Garros O sonho do tetracampeonato em Roland Garros terminou nesta quarta-feira para Gustavo Kuerten. O brasileiro perdeu para o argentino David Nalbandian por 3 sets a 1 e foi eliminado nas quartas-de-final do torneio, num jogo que teve mais de três horas de duração. Nalbandian venceu com parciais de 6/2, 3/6, 6/4 e 7/6 (8-6). O quarto set foi um teste de resistência para o físico de Guga e para o coração dos torcedores. O brasileiro sacou três vezes para fechar a série, mas errou em excesso e não conseguiu. A primeira delas, no 10º game, quando estava com 5/4 na frente. Ele começou bem e chegou a abrir três chances para fechar, dando a impressão que manteria o seu serviço sem problemas. Mas não foi assim. Nervoso, Guga permitiu a reação do argentino, que empatou o jogo 5 games a 5. Quando parecia que iria perder o controle, Guga reagiu. Devolveu a quebra no 11º game e retomou a vantagem. A partir daí bastaria confirmar seu serviço para levar o jogo ao quinto set mas, mais uma vez, apresentou problemas. Teve o serviço quebrado e o jogo foi ao tie-break. No set de desempate, Guga chegou a estar com 5/2 na frente, mas permitiu que o argentino empatasse (5 a 5) e virasse em seguida. Nas semifinais, Nalbandian vai enfrentar o seu compatriota Gaston Gaudio, que na abertura da rodada eliminou o australiano Lleyton Hewitt.