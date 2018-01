Guga é eliminado na estréia Cansado, sem motivação e sem sequer contar com o apoio de uma boa torcida - o público parece que preferiu a praia a ver o tenista número 1 do mundo em ação - Gustavo Kuerten caiu logo na sua estréia do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Longe de mostrar seu verdadeiro tênis perdeu para o paulista Flávio Saretta por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. "Estou muito cansado", disse Guga que jogou sete torneios em dois meses. "O calor ajudou a me matar", prosseguiu. "Queria muito jogar este torneio, mas não conseguia correr e estava sem energia." Para a Flávio Saretta, um jogador em ascensão, a oportunidade foi a que tanto esperava. "Venho treinando bastante e aproveitei a chance de pegar o Guga num dia em que não estava bem." De certa forma, o próprio Guga ficou contente pelo desempenho de Saretta. O tenista número 1 do mundo confessou que o Brasil Open é um torneio ideal para jovens jogadores em busca de pontos no ranking e não para ele que já está entre os líderes. Apesar da derrota, Guga vai continuar na Costa do Sauípe, agora para descansar, aproveitar o sol e a praia. Outros brasileiros ainda estão na disputa. Fernando Meligeni venceu o gaúcho Francisco Costa por 6/1 e 6/2, enquanto Alexandre Simoni conquistou um bom resultado ao derrotar o russo Nicolai Davydenko por 6/3, 4/6 e 6/4. Jaime Oncins fez sua despedida dos torneios de simples ao perder para o checo Jans Vacek por 2/6, 7/5 e 6/2. No feminino, a brasileira Joana Cortez estreou com vitória diante da argentina Clarissa Fernandez por 7/6 (7/4) e 6/2.