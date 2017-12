Guga é eliminado na estréia Parece que o cansaço pegou Gustavo Kuerten em Buenos Aires. Sem conseguir repetir as atuações de Viña Del Mar, na semana passada, caiu logo na estréia diante do espanhol David Ferrer por 6/3 e 7/5. Guga mal teve tempo para recuperar-se da final de domingo à noite, no Chile, e não resistiu ao ritmo da primeira partida na Argentina. Sem correr, transformou-se em presa fácil para o espanhol. Em quadra Guga deixou claro que seu físico não respondia às longas trocas de bola. Em certo momento, ao tentar buscar uma bola curta, parou junto à rede, levou a mão na cabeça, denunciando a falta de condições para continuar lutanto. Ainda assim, tentou reagir no segundo set, mas caiu diante da regularidade do jovem tenista espanhol. Agora, Guga volta ao Brasil com esperanças de poder fazer uma melhor preparação para o ATP Tour da Costa do Sauípe. Na próxima fase - já pelas oitavas-de-final do torneio - Ferrer vai enfrentar o brasileiro Flávio Saretta, que na abertura da rodada venceu o alemão Tomas Behrend.