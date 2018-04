Guga é eliminado na estréia O tenista Gustavo Kuetren voltou a apresentar um tênis irregular e foi derrotado pelo dinamarquês Kristian Pless nesta quarta-feira em sua estréia no US Open - último torneio do circuito Grand Slam da temporada. Demonstrando falta de um melhor preparo físico, o brasileiro esteve sempre atrás no resultado e perdeu com parciais de 6/4, 3/6, 6/1 e 7/6 (7-4). Esta foi a oitava participação de Guga no US Open. Chegou duas vezes nas quartas-de-final. Com isso, o Brasil fica apenas com um representante no torneio. Ricardo Mello está jogando neste momento contra o argentino Juan Ignácio Chela e venceu o primeiro set (6/2). Flávio Saretta foi eliminado na terça-feira ao perder para o alemão Florian Mayer e nas duplas, Guga e André Sá também perderam na estréia.