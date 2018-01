Guga é eliminado na estréia em Lyon Kuerten esteve longe de mostrar o seu verdadeiro tênis e não alcançou seu objetivo no ATP Tour de Lyon. Queria ganhar ritmo e adaptação às quadras rápidas e cobertas no seu primeiro torneio da temporada de inverno européia, mas caiu logo na estréia diante do croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. Guga ainda mantém-se na competição na chave de duplas e, nesta quarta-feira, por volta do meio dia de Brasília, ao lado de Hicham Arazi, jogará diante de Daniel Nestor, do Canadá, e Nenad Zimonjic, da Iugoslávia. "Ainda estou sentindo a falta de ritmo", reclamou Guga. "É sempre muito difícil voltar a jogar depois de quase um mês, ainda mais em uma quadra rápida e coberta." Só mesmo no primeiro set, Guga esteve perto de seu nível de jogo. Fez uma série equilibrada e teve três chances de quebrar o serviço de Ljuibicic no 4 a 4. Não aproveitou e deixou a decisão para o tiebreaker. No desempate, o tenista brasileiro já começou a demonstrar uma forte queda de rendimento. Perdeu por 7 a 1 e não recuperou mais o seu nível. "Tive uma boa chance no primeiro set e não aproveitei", disse Guga. "Meus jogos com o Ljubicic são sempre assim, decididos em detalhes e depois de ter perdido o tiebreaker, acho que me senti um pouco sem energia." Ficou clara esta "perda de energia" especialmente no segundo set, quando foi ainda mais nítida a queda de rendimento do tenista número 1 do mundo. Sem lutar nos pontos e correr nas bolas, virou uma presa fácil para o bom tenista croata Ivan Ljubicic, que aproveitou a chance para logo abrir vantagem de 3 a 0. Manteve-se na frente até fechar a série por 6 a 2 e garantir sua primeira vitória em cinco jogos diante de Guga. Agora, o tenista brasileiro ainda terá várias outras competições pela frente em busca da recuperação. Serão torneios em condições parecidas com as de Lyon, em quadras rápidas e cobertas, que irão culminar com a disputa do Masters Cup, em Sydney, em novembro. "Acho de dentro de uma ou duas semanas vou estar melhor adaptado a estes torneios indoors", disse Guga. Nos outros jogos de destaque da rodada, Marat Safin derrotou o argentino Franco Squillari por 6/4 e 7/5; Juan Carlos Ferrero ganhou de Andrea Gaudenzi por 6/1 e 6/3; e Jonas Bjorkman venceu Christian Vinck por 6/2 e 6/3.