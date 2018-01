Guga é eliminado na estréia em Madri O tenista Gustavo Kuerten não consegue superar a má fase. Nesta terça-feira, ele perdeu para o chileno Nicolas Massu por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 7/5 - e acabou eliminado na primeira rodada do Masters Series de Madri. O brasileiro foi dominado completamente no primeiro set e perdeu num 6/3 sem conseguir esboçar reação. No segundo, Guga melhorou. Depois de ter o serviço quebrado logo no primeiro game, o brasileiro equilibrou a partida e teve várias chances para vencer. Mas nos momentos decisivos perdeu a concentração acabou sendo penalizado. O jogo teve 1h50 de duração. Guga pretendia usar o Masters de Madri para recuperar posições no ranking mundial. Na lista divulgada na segunda-feira, o brasileiro caiu três posições - foi para o 20º lugar por não ter defendido o vice-campeonato do ano passado em Lyon. A partir de agora, no entanto, não tinha mais pontos a defender. Nas oitavas-de-final, Massu vai enfrentar o vencedor do confronto entre o bielo-russo Max Mirnyi e o norte-americano Andy Roddick.