Guga é eliminado na estréia em Paris Tricampeão de Roland Garros, Gustavo Kuerten despediu-se da temporada de 2002 com uma derrota na primeira rodada no Masters Series de Paris Bercy. Guga até que fez um bom primeiro set, diante do checo Radek Stepanek, deixando a impressão de que venceria fácil o jogo, mas acabou perdendo de virada por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (7/2), em pouco mais de duas horas. Com este resultado, Guga perde também a chance de terminar o ano entre os 30 primeiros do ranking mundial. Esta semana ocupa a posição de número 33. Ainda nesta terça-feira, Guga volta à quadra no Palais Ominisport de Bercy para a partida de duplas. Ao lado do francês Cedric Pioline enfrenta o argentino David Nalbandian e o equatoriano Nicolas Lapentti, em jogo que deve começar por volta das 16 horas de Brasília. "Queria ter jogado melhor em Paris", disse Guga. "Mas o Stepanek acabou me surpreendendo, num jogo decidido em um ou dois pontos no tie break. Infelizmente este foi o último torneio do ano, num momento em que estou gostando de jogar. Mas não posso reclamar, pois a temporada não foi tão ruim quanto poderia ter sido." Depois de Bercy, Guga praticamente entra em férias. Na próxima semana ainda tem um compromisso com a disputa do Desafio Brasil x Argentina, de 5 a 7 no Ginásio do Ibirapuera. Guga, Fernando Meligeni e André Sá enfrentam os argentinos David Nalbandian, Gaston Gaudio e Luiz Lobo, em um confronto nos moldes da Copa Davis. Resultados - Outros jogos desta segunda-feira em Paris: Xavier Malisse (BEL) derrotou Stefan Koubek (AUT) por 5/7, 6/2 e 6/0; Jarkko Nieminen (FIN) eliminou Mariano Zabaleta (ARG) por 6/1, 1/6 e 6/3; Kenneth Carlsen (DIN) venceu Younes El Aynaoui (MAR) por 6/4 e 7/6 (3); Arnaud Clement (FRA) ganhou de Rainer Schuettler (ALE) por 7/5 e 6/3; e Gaston Gaudio (ARG) superou Davide Sanguinetti (ITA) por 6/4 e 7/6 (1).