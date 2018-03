Guga é eliminado na estréia em Roma Sem conseguir mostrar o seu verdadeiro jogo numa quadra de saibro, Gustavo Kuerten caiu logo na sua estréia do Masters Series de Roma, diante do argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Esta é a terceira derrota de Guga, contra apenas duas vitórias nesta temporada européia de saibro, época do ano que sempre foi conhecida como seu "ganha pão". Desolado, o tenista anda em busca de explicações. "Estou pronto para jogar. Sinto que já cheguei no ponto, física e tecnicamente, mas está faltando alguma coisa do lado mental", disse Guga. "Preciso de confiança, acreditar até o fim que posso ganhar." Guga sabe que nas quadras de saibro a paciência e a concentração são fundamentais. E estas são justamente as peças que estão faltando em seu jogo, como admitiu em Roma. "Está difícil lidar com a ansiedade. Cheguei há um mês na Europa com muitas esperanças, mas até agora o máximo que consegui foi uma quartas-de-final em Barcelona", refletiu o tenista. "Só mesmo vitórias, bons resultados podem mudar esta parte mental. De resto é continuar treinando e esperar por melhor sorte dos dois próximos torneios." As chances de recuperação estão agora bem apertadas. Guga joga pressionado na próxima semana em Hamburgo, em outro torneio do Masters Series, e depois tem apenas uma semana até Roland Garros, competição que começou a encarar de maneira diferente. "Ganhar Roland Garros agora está fora da minha realidade, mas é claro que sempre tenho de manter uma esperança", disse. "Se ganhar um ou dois bons jogos em Hamburgo, de repente tudo muda e posso ir para as finais." Duplas - Guga costuma se superar em momentos difíceis. Por isso, espera aproveitar sua participação na chave de duplas em Roma, jogando ao lado do inglês Tim Henman, justamente para manter-se no clima de um torneio e com motivação. Nesta terça-feira, por volta das 16 horas de Brasília, Guga e Henman enfrentam os italianos Giorgio Galimberti e Massimo Bertolini. "Minhas bolas estão fortes e sinto que estão incomodando os adversários e, por isso, a dupla vai ser importante para me manter motivado, jogando ao lado de um tenista que também precisa de vitórias, como o Henman." A saída de Guga em Roma foi um choque para os italianos. Depois da eliminação de Andre Agassi, campeão do ano passado, agora foi a vez de outro astro dizer adeus, o brasileiro campeão em 1999 e finalista em 2000 e 2001. Enquanto isso, Juan Carlos Ferrero mantém sua série invejável de vitórias e derrotou o australiano Mark Philippoussis por 7/6 (7/2) e 6/4; Alex Corretja ganhou de Albert Portas por 3/6, 6/2 e 6/4; Agustín Calleri de Stefan Koubek por 6/2 e 6/2; Roger Federer de Paul-Henri Mathieu por 6/3 e 7/5; Mariano Zabaleta de David Sanchez por 6/4 e 6/2; Tommy Robredo de Sebastien Grosjean por 6/7 (7/4), 6/4 e 6/3; Yevgeny Kafelnikov de Youne El Aynaoui por 6/1, 1/6 e 6/4; Nikolay Davydenko e Karol Kucera por 1/6, 6/1 e 7/5; Max Mirnyi de Nicolas Lapenti por 3/6, 7/6 (3) e 6/3; e Carlos Moyá de Fernando Vicente por 6/4 e 7/5.