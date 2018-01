Guga é eliminado no Masters de Roma No dia das "zebras" no Masters Series de Roma, Gustavo Kuerten não conseguiu dominar seu adversário como gostaria e caiu na segunda rodada da competição, ao perder para o jovem talento espanhol Albert Montañes por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/1. Além de Guga, na rodada desta quarta-feira foram eliminados o espanhol Juan Carlos Ferrero, o australiano Lleyton Hewitt e o russo Yevgeny Kafelnikov. A derrota para Montañes mostrou que Guga ainda não se sente à vontade em quadra. Sem a confiança de antes da cirurgia no quadril e ainda sofrendo com a falta de ritmo, o brasileiro perdeu um pouco da eficiência em seus golpes, trocando bolas sem conseguir o domínio necessário. Mas, por outro lado, o jogo desta quarta-feira revelou que o tenista brasileiro está determinado a recuperar sua melhor forma, pois lutou até o fim, mesmo quando perdia o terceiro set por 5 a 0. A atuação de Montañes também revelou-se surpreendente. Com apenas 21 anos e sem nenhum título importante, o espanhol não se intimidou diante do tricampeão de Roland Garros e atual número 2 do mundo. Soube como aplicar bem seus golpes para conquistar a maior vitória de sua carreira.