Guga é eliminado no torneio de duplas em Las Vegas Eliminado no Round Robin na chave de simples na sexta-eira, Gustavo Kuerten foi eliminado das duplas do Torneio de Las Vegas, neste sábado. O brasileiro - que formou dupla com o paraguaio Ramon Delgado - foi batido pelos irmãos Bob e Mike Bryan, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Cabeças-de-chave número 1, os irmãos Bryan esperam agora o vencedor da partida entre os israelenses Jonathan Erlich e Andy Ram contra os suecos Simon Aspelin e Robert Lindstedt para conhecerem os adversários da final. Apesar da eliminação dupla, Guga deve subir posições no ranking da ATP, que será divulgado nesta segunda. O brasileiro marcou 85 no ranking mundial, sendo 75 por ter chegar às semifinais nas duplas.