Guga é eliminado outra vez na estréia Gustavo Kuerten voltou a viver um drama em seu jogo diante do bielo-russo Max Mirnyi, com um triste final. Guga foi eliminado logo na sua partida de estréia no Masters Series de Stuttgart, ao perder por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 6/4. Foi a terceira derrota consecutiva do brasileiro em uma primeira rodada, como já havia acontecido no torneio da Costa do Sauípe, no ATP Tour de Lyon e agora também na Alemanha. A situação poderia ter sido bem diferente, caso Guga não desperdiçasse as boas chances que teve na partida. No tiebreaker do segundo set, o tenista brasileiro teve dois match points, ambos com o saque a seu favor (6 a 4 e 6 a 5). No primeiro, ele chegou até a subir à rede, num lance tranqüilo, mas acabou errando um voleio. Com a partida indo para o terceiro set, Guga deixou a impressão de que iria se desanimar. Mas continuou lutando como pôde. Só que a sorte não esteve a seu lado e Mirnyi acabou quebrando seu serviço no 2 a 1. O brasileiro manteve a esperança até o fim da partida. Chegou a ter três chances de quebrar o serviço do adversário (0 a 40), mas o bom e violento saque do bielo-russo definiu o jogo. Para Guga, a derrota foi decepcionante. Afinal, tudo apontava para uma vitória tranqüila, com o tenista brasileiro jogando solto e dominando o jogo no início. Venceu o primeiro set por 6 a 4, mas chegou a estar em vantagem de 3 a 0, com duas quebras de serviço a seu favor. Na segunda parcial, Gustavo Kuerten também saiu na frente. Conseguiu logo quebrar o saque de Mirnyi, fazendo 2 a 1. Só que, mais uma vez, não manteve a regularidade e no game seguinte cedeu seu serviço. Então, a decisão foi para o tiebreaker, quando o brasileiro desperdiçou os dois match points. A derrota logo na estréia em Stuttgart deve levar Guga a mudar um pouco seus planos. Não era sua intenção jogar na Basiléia, Suíça, na próxima semana, mas diante desta campanha na Alemanha é provável que jogue este torneio. Precisa ganhar ritmo nas quadras rápidas para chegar bem preparado ao Mundial de Sydney, em novembro, e defender sua condição de tenista número 1 do mundo.