Guga é favorito contra Alami em Paris Em ritmo de tricampeonato, Gustavo Kuerten joga amanhã por uma vaga nas oitavas-de-final de Roland Garros diante do simpático marroquino Karin Alami, número 109 do ranking mundial. O adversário, apesar da classificação na ATP, já deu um grande susto em Guga no confronto Brasil x Marrocos, pela Copa Davis, no Rio, obrigando o brasileiro a um quinto set para definir a vitória. A partida será a terceira da quadra Suzanne Lenglen, a segunda mais importante do complexo de tênis, e deve começar por volta das 10 horas de Brasília. A ESPN Internacional anuncia a transmissão. Mesmo com a lembrança desta última partida, no clube Marapendi, no Rio, com parciais favoráveis a Guga de 6/7, 6/4, 3/6, 6/1 e 6/2, o favoritismo é todo do brasileiro. Afinal, até agora vem mostrando um jogo eficiente, com duas vitórias em três sets na competição. Guga e Alami já jogaram por três vezes e a única vitória do marroquino aconteceu em Lima, há muito tempo, em 1995. Depois o brasileiro ganhou em Hamburgo, no ano passado, e este ano na Copa Davis. Como todos os passos em busca de um título em Roland Garros são sempre muito difíceis e perigosos, Guga não se descuida do estilo assumido para este campeonato. Mantém-se intensamente concentrado, segue a rotina de freqüentar restaurantes próximos ao hotel e pouco se expõe. Hoje treinou na quadra 12 com o espanhol Jacobo Diaz, depois bateu bola com o técnico Larri Passos e seguiu rapidamente para o vestiário. O marroquino Karim Alami, dono de um físico invejável, não mostra receios ao enfrentar o número 1 do mundo e jogador de melhor retrospecto no ano em quadras de saibro. Simpático, como sempre, revelou se entusiasmado por desafiar Guga em Roland Garros. "Mesmo se vencê-lo, não será a maior vitória de minha vida, que foi a de ter superado Pete Sampras uma vez."