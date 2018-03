Guga e Henman vencem nas duplas em Roma Nem tudo está acabado para o tenista Gustavo Kuerten no Masters Series de Roma. Jogando ao lado do inglês Tim Henman, estreou com vitória na chave de duplas, ao superar nesta quarta-feira os italiano Giorgio Galimberti e Massimo Bertolini por 7/5, 4/6 e 6/0. Na próxima rodada, Guga e Henman voltam às quadras para enfrentarem um time de especialistas nas duplas, formado pelo australiano Joshua Eagle e o norte-americano Jared Palmer.