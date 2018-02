Guga e Marcos Daniel vencem por WO em Santiago Gustavo Kuerten conseguiu na noite desta quarta-feira sua primeira vitória em 2007, mas não foi como ele esperava. Jogando duplas com Marcos Daniel, ele bateu os argentinos Marco Alund e Pablo Galdon por WO pelo Challenger de Santiago. Dessa forma, os brasileiros avançaram para as quartas-de-final, em que enfrentarão o espanhol Marc Lopez e o argentino Brian Dabul. Na chave de simples, o Brasil teve duas vitórias nesta quarta. André Sá bateu o paraguaio Ramon Delgado por 7/6 (7-3) e 6/2 e encara o espanhol Oscar Hernandez nas quartas. Marcos Daniel eliminou o espanhol Gorka Fraile por 7/5, 4/6 e 6/1 e disputará a vaga nas semifinais com o argentino Martín Vasallo Arguello. Guga foi eliminado na estréia do Challenger de Santiago na chave de simples, na terça-feira.