Guga e Meligeni vencem em Stuttgart Gustavo Kuerten venceu na manhã desta quinta-feira o austríaco Stefan Koubek por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, pela primeira rodada do torneio de Stuttgart, na Alemanha. Por causa do atraso, a partida foi adiada duas vezes, Guga deve voltar a jogar ainda hoje contra o alemão Lars Burgsmuller. Fernando Meligeni, que teve a partida contra o húngaro Atilla Savolt adiada ontem no terceiro set, venceu a partida por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/3. Meligeni enfrentará na próxima fase o checo Jiri Novak, cabeça-de-chave número 1 e 15º do ranking mundial.