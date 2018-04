Guga irá entregar troféu a campeão de Roland Garros

A organização de Roland Garros anunciou nesta sexta-feira que o brasileiro Gustavo Kuerten e a checa naturalizada norte-americana Martina Navratilova, dois dos maiores tenistas da história, foram escolhidos para entregar os troféus aos respectivos campeões da chave masculina e feminina do Grand Slam que está sendo realizado em Paris.

Tricampeão de Roland Garros com os títulos de 1997, 2000 e 2001, Guga será encarregado de dar a taça ao campeão que será conhecido no próximo dia 7 de junho. Maior nome da história do tênis brasileiro e ex-líder do ranking mundial, ele dividirá a honraria com o presidente da Federação Francesa de Tênis, Jean Gachassin.

Um dia antes, Navratilova entregará o troféu para a campeã da chave feminina de simples. Escolhida para abrilhantar a cerimônia de premiação, a ex-tenista conquistou 18 títulos de Grand Slam, sendo dois deles obtidos em Roland Garros, em 1982 e 1984.