Guga é o 15º cabeça-de-chave na França Gustavo Kuerten, que mantém rígida rotina de treinos, subiu um degrau na lista dos cabeças-de-chave para Roland Garros deste ano. Beneficiado pela desistência do russo Marat Safin - com problemas no pulso - Guga passou a ser o 15.º na lista dos cabeças. Os 16 primeiros são: Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Roger Federer, Andy Roddick, Guillermo Coria, David Nalbandian, Albert Costa, Paradorn Srichaphan, Rainer Schuettler, Sjeng Schalken, Jiri Novak, Sebastien G rosjean, Guga e Alex Corretja. No lado feminino, as 16 cabeças, da lista de 32, são Serena Williams, Kim Clijsters, Venus Williams, Justine Henin, Amelie Mauresmo, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Chanda Rubin, Daniele Hantuchova, Jelena Dokic, Anastasia Myskina, Monica Seles, E lena Dementieva, Eleni Danilidou, Magdalega Maleeva e Ai Sugiyama.